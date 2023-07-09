"صحي العويقيلة" يعمل على عدد من المشروعات بالمحافظة

أعلن مدير القطاع الصحي بمحافظة العويقيلة، بدر بن ماضي المجول، اليوم الأحد؛ العمل حاليًّا مع مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، على عدد من المشروعات التطويرية.