"صحي العويقيلة" يعمل على عدد من المشروعات بالمحافظة

أعلن مدير القطاع الصحي بمحافظة العويقيلة، بدر بن ماضي المجول، اليوم الأحد؛ العمل حاليًّا مع مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، على عدد من المشروعات التطويرية.
وأضاف: أن من ضمن هذه المشروعات؛ إنشاء مركز لطب الأسنان، وتطوير قسم الولادة، واستحداث حضانة الخدج، وتطوير مركز غسيل الكلى، وإنشاء قاعة للتعليم الطبي المستمر والتدريب.
وأوضح "المجول" أن العمل جارٍ لإنشاء مشروع توسعة وتطوير مركز الرعاية الصحية الأولية بالعويقيلة، وسيتم الانتهاء منه قريبًا إن شاء الله.
وتابع: نعمل مع الشؤون الصحية لزيادة عدد العاملين بالمركز؛ لنتمكّن من زيادة عدد ساعات العمل من 8 ساعات إلى 16 ساعة، ليكون مركزًا مناوبًا داخل المحافظة.