المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية ينطلق غداً

ينطلق المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية، غداً الأحد تحت شعار "محاكاة الرعاية الصحية إلى أبعد مدى"، في فندق كراون بلازا في المدينة الرقمية في الرياض، برعاية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
ويتضمن المؤتمر على مدى خمسة أيام 40 ورشة عمل تُقدم من مختصين في المحاكاة الصحية، و15 جلسة حوارية تشمل محاور المؤتمر الرئيسية، فيما يحتوي المؤتمر على مسارات تعليمية مختصة في مجال المحاكاة، وتشمل التدريب بالمحاكاة الصحية في الطب العسكري الميداني، وتعليم التمريض المرتكز على المحاكاة الصحية، إلى جانب التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في المحاكاة الصحية، والتعليم من خلال (المرضى المعياريين).
ويشهد المؤتمر مسابقات نوعية ومتخصصة في مجال المحاكاة، تتمثل في مسابقة الهاكاثون في مجال المحاكاة في الرعاية الصحية، حيث تُعد الأولى من نوعها، ومسابقة المولاج من خلال قولبة ومحاكاة الإصابات والأمراض، وقصص النجاح للمبدعين والملهمين في مسيرة المحاكاة، وحاضنة الأبحاث في المحاكاة وسلامة المرضى.
ويتضمن المؤتمر برنامجًا علميًا معتمدًا على مدى خمسة أيام بأكثر من 160 ساعة تعليم طبي مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويمكن التسجيل في المؤتمر من خلال رابط التالي: Shsc.sa.