"تايكوندو السعودية" تختتم دورة إعداد المدربين بمشاركة 40 مدربًا من مختلف المناطق

اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو بالتعاون مع معهد إعداد القادة، اليوم، أعمال الدورة التمهيدية لإعداد مدربي التايكوندو، التي أُقيمت في الصالة الخضراء بالرياض – قاعة المحاضرات، بمشاركة 40 مدربًا من مختلف مناطق المملكة.