"تايكوندو السعودية" تختتم دورة إعداد المدربين بمشاركة 40 مدربًا من مختلف المناطق

اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو بالتعاون مع معهد إعداد القادة، اليوم، أعمال الدورة التمهيدية لإعداد مدربي التايكوندو، التي أُقيمت في الصالة الخضراء بالرياض – قاعة المحاضرات، بمشاركة 40 مدربًا من مختلف مناطق المملكة.
وهدفت الدورة إلى تأهيل المدربين في مجالات إدارة التدريب وتطوير الأداء الفني، إضافة إلى تعزيز كفاءاتهم في الإعداد البدني والذهني، والتعرّف على مستجدات قوانين اللعبة، ضمن جهود الاتحاد في بناء قاعدة تدريبية وطنية مؤهلة.
وتنوعت محاور الدورة بين المحاضرات العلمية والجلسات التطبيقية، قدّمها نخبة من المختصين في المجال، وهم: الدكتور متعب المطرفي، الحكم الدولي محمد خلف الدوسري، خبير البومسي جهاد البحرنه، والمعد البدني الكابتن عبدالله الغنيم، تحت إشراف رئيس لجنة المدربين الكابتن سامي بن شينان.
وشهدت الدورة حضور الرئيس التنفيذي للاتحاد الأستاذ محمد كشكش، ورئيس اللجان الفنية والإدارية الأستاذ عبدالله عسيري، حيث التقيا بالمشاركين، وأكدا خلال لقائهم حرص الاتحاد على تطوير الكوادر الوطنية، والارتقاء بمستوى التدريب في رياضة التايكوندو.
وفي ختام البرنامج، تم تسليم الشهادات المعتمدة للمشاركين، وسط إشادة عامة بالمستوى الفني والتنظيمي للدورة، التي اعتُبرت خطوة مهمة في دعم مسيرة تطوير اللعبة على مستوى المملكة.