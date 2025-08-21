"خالد التخصصي للعيون" يعلن تنظيم مؤتمر الأشعة التشخيصية 2025

ويشارك في المؤتمر أكثر من 20 متحدثًا من داخل المملكة وخارجها، يمثلون نخبة من الخبراء في مجالات الأشعة والتصوير الطبي، حيث سيتم استعراض أحدث التقنيات والتطورات في تشخيص أمراض العيون، عبر محاضرات علمية، وورش عمل متخصصة، وجلسات نقاش تفاعلية.