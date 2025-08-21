"خالد التخصصي للعيون" يعلن تنظيم مؤتمر الأشعة التشخيصية 2025

يستعد مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث لإطلاق فعاليات مؤتمر الأشعة التشخيصية 2025، أحد أبرز الفعاليات الطبية المتخصصة في المملكة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 23 أغسطس 2025، في القاعة الرئيسية بالمستشفى.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 20 متحدثًا من داخل المملكة وخارجها، يمثلون نخبة من الخبراء في مجالات الأشعة والتصوير الطبي، حيث سيتم استعراض أحدث التقنيات والتطورات في تشخيص أمراض العيون، عبر محاضرات علمية، وورش عمل متخصصة، وجلسات نقاش تفاعلية.
ويستهدف المؤتمر شريحة واسعة من الكوادر الصحية تشمل أطباء العيون، وأخصائيي الأشعة، وفنيي التصوير بالموجات فوق الصوتية، وأخصائيي البصريات، والتمريض، إضافة إلى مساعدي وفنيي طب العيون.
وقد تم اعتماد 16 ساعة تعليم طبي مستمر (CME) للمشاركين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار حرص المستشفى على دعم التطوير المهني للكوادر الطبية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين المختصين محليًا ودوليًا، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية للعيون في المملكة.