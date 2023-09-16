"البيئة" تنظّم ورشة متخصصة في "خمرة جدة" حول الاستخدام الأمثل للأعلاف

وشهدت الورشة التي شارك فيها الدكتور محسن بن محمد العبري من جامعة الملك سعود، التأكيد على أن استخدام الأعلاف المتكاملة يحقق 4 عناصر جوهرية في عملية إنتاج الماشية، وكان العنصر الأول هو تحقيق معادلة غذاء متوازن؛ حيث يحصل الحيوان على غذاء متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية للقيام بالعملية الفسيولوجية الغذائية اليومية.