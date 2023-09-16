"البيئة" تنظّم ورشة متخصصة في "خمرة جدة" حول الاستخدام الأمثل للأعلاف

عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، في سوق المواشي بحي الخمرة بجدة، ورشة عمل متخصصة تحت عنوان: "الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية" وذلك بالتعاون مع (وكالة الزراعة- إدارة الإرشاد الزراعي)، قدّمها الاستشاري في تغذية الحيوان في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الغنيم.
وقال "الغنيم": الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية في المملكة، يرفع ربحية البيع بنسبة 41% مقارنة بالتقليدية (الشعير والبرسيم)، كما يقلل من التكاليف السنوية 35%، ويرفع أوزان المواليد 33%؛ وهو ما يؤكد تحقيق عوائد اقتصادية وطنية مهمة.
وشهدت الورشة التي شارك فيها الدكتور محسن بن محمد العبري من جامعة الملك سعود، التأكيد على أن استخدام الأعلاف المتكاملة يحقق 4 عناصر جوهرية في عملية إنتاج الماشية، وكان العنصر الأول هو تحقيق معادلة غذاء متوازن؛ حيث يحصل الحيوان على غذاء متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية للقيام بالعملية الفسيولوجية الغذائية اليومية.
وركز العنصر الثاني على تحقيق المفاضلة بين مكونات الأعلاف؛ حيث إنه عند استخدام الأعلاف المتكاملة، لا يستطيع الحيوان المفاضلة بين أنواع الأعلاف أو الاختيار بحيث يتناول نوعًا معينًا ويترك الآخر؛ بل يتناولها كاملة دون تفضيل؛ مما يزيد كفاءة الإنتاج.
ويتمثل العنصر الثالث في أن الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة يسهم في تقليل الفاقد في الأعلاف؛ حيث يؤدي استخدامها إلى تقليل الفاقد أو الهدر؛ لأن احتسابها يكون بشكل دقيق حسب احتياج الحيوان، وبذلك يقل الهدر في الأعلاف إن لم يكن معدومًا.
وكشف العنصر الرابع عن تحسين الكفاءة الإنتاجية؛ لأنه عند استخدام الأعلاف المتكاملة تكون كفاءة الإنتاج أعلى، سواء في إنتاج اللحم أو الحليب؛ لأن الحيوان يحصل على أفضل خلطة علفية تُخلَط خلالها وتُقَلّب عناصر المادة العلفية كافة؛ مما يجعلها متجانسة.
من جهته، قال مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني: الوزارة تعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة على رفع مستوى الوعي لدى مربي الماشية لاستخدام الأعلاف المركبة في تغذية مواشيهم، والتعريف بأهمية نظام الأعلاف المتكاملة من الناحية الإنتاجية والاقتصادية، واستهدفت الورشة مربي المواشي في المحافظة.
بدوره، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود المشتركة التي تقوم بها الوزارة للتوعية بأهمية الأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية؛ وذلك لرفع الكفاءة الإنتاجية للماشية، والجدوى الاقتصادية، وتشجيع وتحفيز المربين على استخدامها.
ولفت إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار الحملة التوعوية للتعريف بمزايا الأعلاف المتكاملة في خفض تكاليف الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية في المدخلات العلفية المستخدمة في التغذية التقليدية من الهدر.