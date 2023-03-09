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"العنزي" يتفقد الخدمات التي تقدمها "جوازات شرورة" ومنفذ الوديعة الحدودي

أكد أهمية مضاعفة الجهود لتطوير العمل والتيسير على المواطنين والمقيمين والمسافرين
"العنزي" يتفقد الخدمات التي تقدمها "جوازات شرورة" ومنفذ الوديعة الحدودي
فهد الحازمي
فهد الحازمي

التقى محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العـنزي بمكتبه في المحافظة، مدير جوازات منطقة نجران العميد علي بن يحيى آل ناصر.

وفي بداية اللقاء، اطلع "العـنزي" على سير العمل والخدمات التي تقدمها الجوازات بمحافظة شرورة، ومنفذ الوديعة الحدودي، وأكد أهمية بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل في خدمة المواطنين والمقيمين والمسافرين وفقًا لتوجيهات أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه.

وفي نهاية اللقاء، شكر مدير جوازات نجران العنزي على حسن الاستقبال والاستفادة من التوجيهات لما فيه الصالح العام.

محافظ شرورة
شرورة
منفذ الوديعة الحدودي

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