"العنزي" يتفقد الخدمات التي تقدمها "جوازات شرورة" ومنفذ الوديعة الحدودي

وفي بداية اللقاء، اطلع "العـنزي" على سير العمل والخدمات التي تقدمها الجوازات بمحافظة شرورة، ومنفذ الوديعة الحدودي، وأكد أهمية بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل في خدمة المواطنين والمقيمين والمسافرين وفقًا لتوجيهات أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه.