تحفيزاً لمنسوبيها وخلق بيئة تنافسية بينهم.. أمانة الأحساء تُكرّم الفائزين بـ"جائزة الأمين للتميز"

تحفيزاً لمنسوبيها وخلق بيئة تنافسية بينهم في الإبداع والابتكار، والارتقاء بجودة التميز المؤسسي وانعكاس ذلك إيجاباً على ما يُقدم من خدمات بلدية ومدى رضا المستفيدين عنها، كرّمت أمانة الأحساء أمس الأربعاء الفائزين بجائزة (الأمين للتميز)، بحضور أمينها المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، وقيادات ومسؤولي الأمانة.
وأكد أمين الأحساء المهندس عصام الملا على أن تخصيص جائزة "تميز سنوية للموظفين والإدارات والبلديات "، يأتي من منطلق مساعي الأمانة الرامية إلى تشجيع الأفراد والقيادات لتبني مفهوم التميز والإبداع والممارسات المثلى، وتعزيز روح التنافس بينهم عبر معايير قابلة للقياس وخلق بيئة محفزة للإتقان والابتكار والارتقاء بجودة التميز المؤسسي وتقديم خدمة أفضل للمجتمع.
وأضاف "الملا": إننا في هذا اليوم ومن خلال تكريم الأفراد والإدارات والبلديات المتميزة، لنُثمن جهودهم ونُقدّر لهم أداءهم الإبداعي مما يُساهم في تحقيق أهداف الأمانة.
يُذكر أن "جائزة الأمين للتميز" تضمنت ثلاثة مسارات خاصة للموظفين والإدارات والبلديات للتنافس في المجالات "التخصصية، الفنية والحرفية، الإدارية"، فيما تركزت أهدافها على (نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، الالتزام باللوائح التنظيمية، تعزيز المسؤولية الاجتماعية والتشجيع على التميز والإبداع والابتكار لدى الموظفين، تكريم المتميزين وإبرازهم كقدوة حسنة، تعزيز المنافسة الإيجابية بين الوحدات الإدارية والاهتمام بتلبية متطلبات العملاء وقياس درجة رضاهم، تطوير وسائل الاتصال والتواصل بين الإدارات والموظفين، تحسين الأداء العام للأمانة والتطوير المستمر).
وفي ختام حفل التكريم، كرّم أمين الأحساء المهندس عصام الملا، الفائزين بـ "جائزة الأمين للتميز"، وهم: عطية البناقي، فاطمة التمار، عبدالمحسن القطان وصالح العليوي، خالد الظفر، استقامة الحسين، محمد اللويمي، رضاء الصالح، محتسب القضيب، محمد الخميس بمسار الموظفين بأفرعه الثلاثة.
وفي مسار البلديات "بلدية الجفر، بلدية عريعرة، بلدية الهفوف"، وفي مسار الإدارات "إدارة العمليات الرقمية، الإدارة العامة للشراكة والمسؤولية المجتمعية، إدارة خدمة العملاء وتجربة العميل".