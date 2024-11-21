تحفيزاً لمنسوبيها وخلق بيئة تنافسية بينهم.. أمانة الأحساء تُكرّم الفائزين بـ"جائزة الأمين للتميز"

يُذكر أن "جائزة الأمين للتميز" تضمنت ثلاثة مسارات خاصة للموظفين والإدارات والبلديات للتنافس في المجالات "التخصصية، الفنية والحرفية، الإدارية"، فيما تركزت أهدافها على (نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، الالتزام باللوائح التنظيمية، تعزيز المسؤولية الاجتماعية والتشجيع على التميز والإبداع والابتكار لدى الموظفين، تكريم المتميزين وإبرازهم كقدوة حسنة، تعزيز المنافسة الإيجابية بين الوحدات الإدارية والاهتمام بتلبية متطلبات العملاء وقياس درجة رضاهم، تطوير وسائل الاتصال والتواصل بين الإدارات والموظفين، تحسين الأداء العام للأمانة والتطوير المستمر).