تأهيل "50" مُدرّبًا ومدرّبة لتطوير منظومة التطوع بجازان

وأشار "الفهاد" إلى أن هذا البرنامج يسعى لزيادة الفرص التطوعية النوعية؛ للوصول إلى "100" ألف مستفيد من أبناء جازان في عام 2024، مؤهّلين بشكل كامل للتفاعل مع الفرص التطوعية الاحترافية، بما فيها مبادرات ومشروعات الهيئة بالمناطق الجبلية، التي تتواكب مع أهداف وطموحات رؤية السعودية 2030؛ لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي إلى "5%"، والوصول إلى مليون متطوع بحلول 2030.