تأهيل "50" مُدرّبًا ومدرّبة لتطوير منظومة التطوع بجازان

اختتمت هيئةُ تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، وجمعية "لزم" لتطوير العمل التطوعي، بالتعاون مع جامعة جازان، اليوم الخميس؛ مشروعَ تأهيل 50 مدرّبًا ومدرّبة.
ويهدف المشروع، الذي استمرّ لمدة أسبوع، إلى مواصلة تعزيز ثقافة العمل التطوعي بالمنطقة؛ حيث تمّ تأهيل المدرّبين والمدرّبات في بداية الشهر الجاري، بالتعاون مع إدارة التعليم بجازان.
ويعدُّ مشروعُ إعداد المدربين من جامعة جازان وإدارة تعليم المنطقة، أحدَ مشروعات برنامج تطوير العمل التطوعي بالمنطقة، الذي يستهدف تطويرَ المنظومة التطوعية، وخلقَ فرص متنوعة للتطوع.
كما يهدف إلى تمكين أبناء جازان من المساهمة والمشاركة في تنمية وإعمار المناطق الجبلية، عبر مبادرات تنموية مرتبطة ببعضها.
وقال مديرُ عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، المهندس ظافر بن عايض الفهاد: إن برنامج تطوير العمل التطوّعي بجازان، يأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة؛ حيث رعى في وقت سابق توقيعَ اتفاقية تعاون بين الهيئة والجمعية.
وأشار "الفهاد" إلى أن هذا البرنامج يسعى لزيادة الفرص التطوعية النوعية؛ للوصول إلى "100" ألف مستفيد من أبناء جازان في عام 2024، مؤهّلين بشكل كامل للتفاعل مع الفرص التطوعية الاحترافية، بما فيها مبادرات ومشروعات الهيئة بالمناطق الجبلية، التي تتواكب مع أهداف وطموحات رؤية السعودية 2030؛ لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي إلى "5%"، والوصول إلى مليون متطوع بحلول 2030.
من جانبه قال المشرفُ العام لجمعية "لزم" لتطوير العمل التطوعي، وسيم بن خليل العلي: إن برنامج العمل التطوعي يسعى لخلق فرص تطوعية واعدة تتواكب مع تطلعات المنطقة لفرص تنموية مستدامة.