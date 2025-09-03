إقبال لافت على حملة التبرع بالدم في "تقنية القويعية"

اختتمت الكلية التقنية بمحافظة القويعية، اليوم الأربعاء 11 ربيع الأول 1447هـ، حملة التبرع بالدم التي نظمتها بالتعاون مع مستشفى القويعية العام، ضمن فعاليات الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله.
وشهدت الحملة، التي احتضنها مقر الكلية، مشاركة واسعة من منسوبيها من مدربين وإداريين، في مشهد يعكس قيم العطاء والدعم المجتمعي لبنك الدم في مستشفى القويعية.
وكان عميد الكلية، المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن النهاري، في مقدمة المتبرعين، مؤكدًا أن هذه المبادرة تجسد المسؤولية المجتمعية، وتنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز ثقافة العمل التطوعي والوعي الصحي.
وقدم "النهاري" شكره لمستشفى القويعية العام على دورهم الفاعل في إنجاح الحملة، مثمنًا جهود الفريق الطبي في خدمة المتبرعين وضمان سلامتهم.
وتؤكد الحملة أهمية التكاتف المجتمعي في دعم القطاع الصحي، ونشر ثقافة التبرع بالدم كقيمة إنسانية تساهم في إنقاذ الأرواح وتعزيز جودة الحياة.