قصيدة وطنية للشاعر "الدلبحي" يلقيها ابنه في اليوم الوطني الـ95

معركة المصمك

فَاسْأَلِ المُصْمَــــــــكَ عَنْ أَخْبَارِهِ

إِنَّ في المُصْمَــــكِ مِنْـــــهَا أَثَرَا

إِذْ سَرَى اللَّيــــلَ كَلَيْثٍ غَاضِبٍ

وَصَبَــــاحًا حَمِدَ القَومُ السُّرَى

شَهِدَ القَصْــــــرُ وَغَى مَلْحَمَةٍ

فُتِحَتْ فِيْهَا الرِّيَاضُ السَّحَرا