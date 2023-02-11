أمير جازان: العمل التطوعي أكثر ما يهمني في الوقت الحالي

استعرضت جمعية "لزم" لتطوير العمل التطوعي، وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، خدماتهما خلال افتتاح أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مهرجان البُن العاشر.
وأكد المدير العام للهيئة، المهندس ظافر الفهاد، أن الشراكة التي وقَّعتها الهيئة مع الجمعية في مكتب أمير المنطقة بدأت بالفعل بالسعي لتحقيق أهدافها.
وقدَّم وسيم العلي، المشرف العام على جمعية "لزم"، موجزًا مفصلاً لأمير المنطقة حول تركيز مبادرات الشراكة في تعزيز مشاركة المجتمع للعمل التطوعي، وتعزيز قيم المسؤولية والمواطنة، وتفعيل دور المتطوعين لابتكار مبادرات تنموية لتفعيل أثرهم اجتماعيًّا.
وأكد الأمير محمد بن ناصر أثناء حديثه لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية وجمعية "لزم" أن "العمل التطوعي أكثر ما يهمني في الوقت الحالي".
يُذكر أن هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان وقَّعت مع جمعية لزم لتطوير العمل التطوعي مذكرة تفاهم في مكتب أمير المنطقة؛ بهدف تفعيل التطوع بالقطاع الجبلي.