أمير جازان: العمل التطوعي أكثر ما يهمني في الوقت الحالي

وقدَّم وسيم العلي، المشرف العام على جمعية "لزم"، موجزًا مفصلاً لأمير المنطقة حول تركيز مبادرات الشراكة في تعزيز مشاركة المجتمع للعمل التطوعي، وتعزيز قيم المسؤولية والمواطنة، وتفعيل دور المتطوعين لابتكار مبادرات تنموية لتفعيل أثرهم اجتماعيًّا.