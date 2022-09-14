"السند" يتسلم شهادة "الآيزو" لفرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض
تسلَّم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أمس الثلاثاء، في ديوان الرئاسة العامة، شهادة الجودة العالمية الآيزو [ISO9001] الممنوحة من منظمة ISO IAS Global في مجال جودة العمل الإداري.
جاء ذلك خلال استقباله مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، يرافقه مساعده الشيخ محمد التميمي، وعدد من مسؤولي الفرع.
وشكر "الشبانات" للدكتور "السند"، اهتمامه ومتابعته وحرصه على أن تقدم الرئاسة بجميع فروعها العمل بجودة عالية وفق المعايير الدولية، وموافقته لترشح فرع الرياض للحصول على هذه الشهادة كأول فرع بالمملكة يحصل عليها؛ حيث أقيمت ورشة عمل تدريبية مع فريق الجودة من منسوبي الفرع، استمرت لمدة خمسة أيام تبعها جولات تدقيق على بعض الإدارات والأقسام بالفرع للتأكد من تطبيقها للمعايير المعتمدة.
من جانبه، شكر الدكتور "السند" لمدير عام الفرع وجميع منسوبيه هذه المبادرة التي قدمها الفرع في سبيل التميُّز في العمل الإداري.
وقال: يأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لقدرة الرئاسة العامة على تلبية احتياجاتها من الخدمات الإدارية بأفضل صورة، والوصول إلى مستوى متقدم في مجال التطوير والجودة.
يُذكر أن نظام جودة العمل الإداري يأتي في إطار تطوير منظومة العمل الإداري بالفرع، وفق برامج رؤية المملكة 2030 وتحقيق نظام الجودة، والسعي إلى تطبيقه وتحسينه بشكل مستمر، بعد أن استوفى فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، جميع المتطلبات والمواصفات العالمية في منظومة العمل الإداري.