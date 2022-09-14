"السند" يتسلم شهادة "الآيزو" لفرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض

وشكر "الشبانات" للدكتور "السند"، اهتمامه ومتابعته وحرصه على أن تقدم الرئاسة بجميع فروعها العمل بجودة عالية وفق المعايير الدولية، وموافقته لترشح فرع الرياض للحصول على هذه الشهادة كأول فرع بالمملكة يحصل عليها؛ حيث أقيمت ورشة عمل تدريبية مع فريق الجودة من منسوبي الفرع، استمرت لمدة خمسة أيام تبعها جولات تدقيق على بعض الإدارات والأقسام بالفرع للتأكد من تطبيقها للمعايير المعتمدة.