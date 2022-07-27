مستشفى "إرادة أبها" ينظم معرضًا توعويًا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

وبيَّن المشرف على المستشفى، أن المعرض الذي استمر لمدة يومين، يأتي ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية للمستشفى؛ بهدف استفادة أكبر عددٍ من المراجعين والزوار، مشيرًا إلى أنه تم إقامة عددٍ من الأركان للاستشارات الطبية النفسية والاجتماعية والتوعوية في الشأن الصحي، إلى جانب مشاركة الإدارة المختصة بالقوات المسلحة في المنطقة الجنوبية، وعددٍ من الجمعيات الأهلية، إضافةً إلى قطاع أحد رفيدة الصحي، وبنك الدم بمنطقة عسير، ومكافحة المخدرات بمحافظة خميس مشيط.