مستشفى "إرادة أبها" ينظم معرضًا توعويًا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

نظم مستشفى إرادة والصحة النفسية بأبها، معرضًا للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، وذلك ضمن مشاركته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لهذا العام ٢٠٢٢م؛ تحت شعار (الرعاية خلال الأزمات)، وذلك في ساحة الاحتفالات الشعبية بجوار مركز الواديين.
وافتتح المعرض نيابة عن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، المساعد للخدمات العلاجية بصحة عسير الدكتور سلطان الفيفي، وبحضور وكيل محافظ أحد رفيدة عمر سعيد تومان، والمشرف العام على المستشفى تركي بن محمد آل متعب.
وبيَّن المشرف على المستشفى، أن المعرض الذي استمر لمدة يومين، يأتي ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية للمستشفى؛ بهدف استفادة أكبر عددٍ من المراجعين والزوار، مشيرًا إلى أنه تم إقامة عددٍ من الأركان للاستشارات الطبية النفسية والاجتماعية والتوعوية في الشأن الصحي، إلى جانب مشاركة الإدارة المختصة بالقوات المسلحة في المنطقة الجنوبية، وعددٍ من الجمعيات الأهلية، إضافةً إلى قطاع أحد رفيدة الصحي، وبنك الدم بمنطقة عسير، ومكافحة المخدرات بمحافظة خميس مشيط.