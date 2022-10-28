الدورة الـ 33 لليونسكو تعتمد 27 أكتوبر يوماً عالمياً للتراث السمعي والبصري

وإيماناً من جمعية سفراء التراث بأهمية التراث السمعي والبصري، قامت الجمعية بإنتاج فيلم وثائقي في نسخته الأولى عن إذاعة طامي وهي أول إذاعة أهلية في المنطقة الوسطى بالمملكة العربية السعودية ورخص لها مجلس الوزراء في عهد الملك سعود، وبدأت بثها من العاصمة الرياض عام 1381هـ واستمرت أقل من ثلاث سنوات، وكان أول بث لها عام 1381هـ.