غدًا.. انطلاق ملتقى الشنفرى الأول بتنظيم "إرثنا التاريخي" بتنومة

تنطلق يوم غدٍ الخميس 12 ربيع الأول 1447هـ الموافق 4 سبتمبر 2025م فعاليات ملتقى الشنفرى الأول، بتنظيم من جمعية "إرثنا التاريخي" بمحافظة تنومة، وذلك على مسرح ثانوية أبو بكر الصديق، ويستمر ليوم واحد.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الهوية الثقافية، وإحياء التراث الأدبي والاجتماعي للمنطقة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد البروفيسور صالح أبو عرّاد، رئيس اللجنة العلمية وعضو شرف الجمعية، أن الملتقى يشكّل منصة سنوية تحتفي بسيرة وشعر الشنفرى، وتستحضر من خلالها رمزية الأصالة والإبداع في التراث، مؤكداً أن الهدف يتجاوز الاحتفاء بالشاعر إلى إعادة تعريف الهوية في ظل عالم متغير، وجعل التراث جسراً للمستقبل، ومصدر إلهام للإبداع والتنمية.
وأضاف أن الملتقى يسعى لتفعيل المواهب والقدرات في مختلف مجالات التراث، عبر حراك ثقافي مستدام يُسهم في التنمية المحلية والوطنية.
ويتضمن الملتقى ندوة علمية بعنوان: "تراثنا بين الماضي والحاضر.. جسرٌ بين الأصالة والمعاصرة"، إلى جانب مبادرات ثقافية وورش تدريبية بالتعاون مع جمعية الإعلام السياحي، كما تختتم الفعاليات بمشاركة من فرقة تنومة الشعبية.