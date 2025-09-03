غدًا.. انطلاق ملتقى الشنفرى الأول بتنظيم "إرثنا التاريخي" بتنومة

وأكد البروفيسور صالح أبو عرّاد، رئيس اللجنة العلمية وعضو شرف الجمعية، أن الملتقى يشكّل منصة سنوية تحتفي بسيرة وشعر الشنفرى، وتستحضر من خلالها رمزية الأصالة والإبداع في التراث، مؤكداً أن الهدف يتجاوز الاحتفاء بالشاعر إلى إعادة تعريف الهوية في ظل عالم متغير، وجعل التراث جسراً للمستقبل، ومصدر إلهام للإبداع والتنمية.