مدير "تعليم سراة عبيدة" يتفقد انطلاقة الاختبارات في نهاية الفصل الثالث

أدى طلاب وطالبات مدارس محافظة سراة عبيدة، اليوم الأحد؛ أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1444هـ، وسط استعدادات فنية وتنظيمية كبيرة.
ووقف مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، الدكتور حسن بن محمد العلكمي، على انطلاقة الاختبارات، بجولة ميدانية لابتدائية الينبوع ومتوسطة أبي ذر الغفاري، وثانوية هارون الرشيد بقطاع تهامة قحطان.
واطلع "العلكمي" خلال زيارته، على سير أعمال الاختبارات، إضافة إلى نظام التصحيح والتدقيق وإدخال الدرجات والدعم الفني، ونماذج الأسئلة، وأعمال لجنة الكنترول.
وشدد "العلكمي" على أهمية رصد الدرجات في نظام "نور المركزي" أولًا بأول.
وفي ختام جولته قدّم "العلكمي" الشكر والتقدير لإدارات المدارس (بنين وبنات)، والمعلمين والمعلمات، والكوادر الإدارية فيها؛ على جهودهم المبذولة لتهيئة الأجواء الصحية والنفسية والفنية للطلاب والطالبات.
وقال إن القيادات التعليمية والكوادر الإشرافية (بنين- بنات) سيتواجدون فترة الاختبارات ميدانيًّا؛ لتقديم الدعم إلى زملائهم وزميلاتهم في المدارس، راجيًا للطلاب والطالبات كل التوفيق.
وثمّن في الوقت ذاته، جهود أولياء الأمور التكاملية مع المدرسة لتهيئة الطلاب والطالبات ومتابعتهم والإشراف على مراجعتهم للمواد الدراسية، لا سيما في فترة الاختبارات؛ لتحقيق الأهداف المنشودة.
من جانبه قال المتحدث الرسمي لـ"تعليم سراة عبيدة" عبدالله بن محمد المالكي: إن نتائج سير الاختبارات ومعدلات انتظام الطلاب والطالبات مُطَمْئنة جدًّا، وفي اتجاهها الصحيح؛ لافتًا إلى أن كل مدرسة في المحافظة التعليمية لديها خطط وجاهزية عالية؛ حيث تُمكن الطلاب والطالبات من أداء الامتحانات بكل يسر وسهولة وتمنع حدوث حالات تعثر أو تعطل لسير الاختبارات.
وتابع "المالكي" أن الجهود المبذولة من مديري ومديرات المدارس تساهم بشكل كبير في تجاوز التحديات التي قد تواجه بعض الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات؛ مشيرًا إلى توفر الدعم والمساندة لكل الحالات طوال فترة الاختبارات في كل مدرسة وبمكتب التعليم بالفرشة وفقًا للخطط المسبقة.
ولفت إلى أن كل المدارس في مراكز وقرى وهجر محافظة سراة عبيدة تحظى بجولات إشرافية مكثفة على مدى أيام الاختبارات حسب المخطط الإشرافي.