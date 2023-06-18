مدير "تعليم سراة عبيدة" يتفقد انطلاقة الاختبارات في نهاية الفصل الثالث

من جانبه قال المتحدث الرسمي لـ"تعليم سراة عبيدة" عبدالله بن محمد المالكي: إن نتائج سير الاختبارات ومعدلات انتظام الطلاب والطالبات مُطَمْئنة جدًّا، وفي اتجاهها الصحيح؛ لافتًا إلى أن كل مدرسة في المحافظة التعليمية لديها خطط وجاهزية عالية؛ حيث تُمكن الطلاب والطالبات من أداء الامتحانات بكل يسر وسهولة وتمنع حدوث حالات تعثر أو تعطل لسير الاختبارات.