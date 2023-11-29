محافظ الزلفي يدشّن المعرض التعريفي بالجمعيات التعاونية ويكرّم المشاركين

دشّن محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، المعرض التعريفي بالجمعيات التعاونية الذي ينظّمه مركز التنمية الاجتماعية بسدير، بالتعاون مع الجمعيات التعاونية بالمحافظة، في الصالات الرياضية.
حضر حفل التدشين مساعد مدير عام فرع الوزارة للتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض فيصل بن أحمد أبوحمود، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بسدير المهندس عبدالله السهلي، وعدد من مديري القطاعات الحكومية.
وبعد أن قص الشريط إيذاننا بانطلاقة المعرض الذي يستمر لمدة أربعة أيام، تجوّل محافظ الزلفي داخل أركان الجمعيات المشاركة مستمعاً لشرحٍ وافٍ عن أبرز منتجاتها ومشاريعها.
بعد ذلك كرّم محافظ الزلفي، المشاركين والمساهمين بالمعرض التعريفي.