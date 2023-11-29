محافظ الزلفي يدشّن المعرض التعريفي بالجمعيات التعاونية ويكرّم المشاركين

دشّن محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، المعرض التعريفي بالجمعيات التعاونية الذي ينظّمه مركز التنمية الاجتماعية بسدير، بالتعاون مع الجمعيات التعاونية بالمحافظة، في الصالات الرياضية.