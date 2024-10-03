لتهيئتها لاستقبال المصلين.. 4 مبادرات لتعطير وترتيب مساجد بيشة

نظّمت إدارةُ المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة، أربعَ مبادرات تطوعية بهدف تنظيم وتعطير المساجد في المحافظة، ضمن جهودها لتعزيز البيئة الروحانية وتهيئة المساجد لاستقبال المصلين.
وشارك في تنفيذ هذه المبادرات 79 متطوعًا، بواقع 400 ساعة عمل تطوعي؛ حيث تم تخصيص فرق للعمل داخل المساجد؛ مما يعكس روح التعاون بين أفراد المجتمع وإدارة المساجد في خدمة بيوت الله.
كما ساهم القسم النسائي بدور فعّال في تنظيم المصليات النسائية؛ حيث أشرف على حملات التنظيف وتعطير المصليات وتجهيزها لاستقبال المصلّيات في أجواء روحانية مريحة.
فيما أكّدت إدارةُ المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة، ممثلةً في قسم العمل التطوعي؛ استمرارَها في إطلاق المزيد من المبادرات التطوعية لخدمة المساجد، ودعوة المجتمع للمشاركة في هذه الجهود المباركة.
يشار إلى أن هذه المبادرات تستهدف توفير بيئة مريحة ونظيفة داخل المساجد، وتعزيز الأجواء الروحانية عبر أعمال التنظيف والتعطير الدورية؛ لضمان جاهزية المساجد لاستقبال المصلين في مختلف الأوقات.