لتهيئتها لاستقبال المصلين.. 4 مبادرات لتعطير وترتيب مساجد بيشة

وشارك في تنفيذ هذه المبادرات 79 متطوعًا، بواقع 400 ساعة عمل تطوعي؛ حيث تم تخصيص فرق للعمل داخل المساجد؛ مما يعكس روح التعاون بين أفراد المجتمع وإدارة المساجد في خدمة بيوت الله.