"تعليم المجمعة" تعلن اكتمال استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 92

وأضاف: اليوم الوطني يستذكر فيه أبناء المملكة ما وصل إليه هذا الوطن من تقدم ورقي وأصبح في مصافّ الدول المتقدمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- من خلال رؤية المملكة 2030، وبرامجها الوطنية التي ستقودنا بكل ثقة إلى تحقيق قفزات ونجاحات حضارية متعددة في جميع المجالات التعليمية والثقافية والأمنية والاقتصادية والصحية.