"تعليم المجمعة" تعلن اكتمال استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 92

أكملت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة، اليوم الخميس، استعداداتها للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 92، برعاية محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، الأربعاء المقبل.
وتحتفل البلاد بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- تحت شعار "هي لنا دار".
وتسعى إدارة التعليم من خلال تفعيل برنامج الاحتفال إلى ترسيخ الاعتزاز بالدين، والولاء للملك والانتماء للوطن وتنمية القيم الوطنية وتذكيرًا بنعم الله، على وطننا ومنها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وتعميقًا للقيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه كافة.
وعقد مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، في وقت مبكر اجتماعًا بأعضاء اللجنة الإشرافية لليوم الوطني، وناقش معهم مجريات سير خطط العمل، وأبرز البرامج والفعاليات التربوية والتعليمية والوطنية المزمع تنفيذها على مستوى إدارة التعليم ومكاتب التعليم والمدارس.
واطلع على برنامج الحفل الرسمي لإدارة التعليم الذي تقرر إقامته مساء يوم الأربعاء المقبل، الموافق 2 ربيع الأول 1444هـ، بمسرح إدارة التعليم.
وقال مدير تعليم المجمعة: إن اليوم الوطني للمملكة يُعيد إلى الأذهان الحدث التاريخي الكبير لتوحيد هذه البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه- عندما وحّدها مع رجاله المخلصين تحت راية التوحيد، وبنى هذا الكيان الشامخ على أسس راسخة ونهج قويم.
وأضاف: اليوم الوطني يستذكر فيه أبناء المملكة ما وصل إليه هذا الوطن من تقدم ورقي وأصبح في مصافّ الدول المتقدمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- من خلال رؤية المملكة 2030، وبرامجها الوطنية التي ستقودنا بكل ثقة إلى تحقيق قفزات ونجاحات حضارية متعددة في جميع المجالات التعليمية والثقافية والأمنية والاقتصادية والصحية.
وشدد "الملحم" على مشاركة جميع المدارس في تنفيذ برامج الاحتفاء وفق الخطة المعتمدة، بمشاركة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات كافة، ورفع التقارير الختامية لأبرز الأنشطة والفعاليات المُنفذة للنشاط الطلابي "بنين وبنات".