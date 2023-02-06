"الدوسري" يحقق المركز الأول في سباق اختراق الضاحية بـ"تقنية الطائف"
حقق المتدرب خالد سلطان الدوسري المركز الأول في سباق اختراق الضاحية والذي نظمته الكلية التقنية للبنين بالطائف تحت إشراف فرع وزارة الرياضة بالمحافظة.
وشارك أكثر من 150 متدربًا في السباق الذي تنظمه الكلية للعام الثاني على التوالي لمنشآت التدريب التقني والمهني في الطائف.
وألقى عميد الكلية التقنية بالطائف، خالد بن سعيد الغامدي كلمة في حفل تسليم الجوائز شكر فيها فرع وزارة الرياضة بالطائف على إشرافهم على مراحل السباق ولجان التحكيم والجهات الحكومية المشاركة في إنجاح هذه الفعالية الرياضية، مشيرًا إلى أن السباق بلغ طوله 8 كم وشارك فيه أكثر من 150 متدربًا من متدربي الكلية والمعهد الثانوي الصناعي وكلية السياحة والفندقة بالطائف.
وأوضح "الغامدي" أن الهدف من هذا السباق تعزيز ريادة المملكة في دعم الأنشطة الرياضية وتثقيف الأبناء وحث المجتمع على ممارسة الرياضة.
ووجّه شكره لجميع الجهات الحكومية المشاركة في التنظيم والإشراف، والعاملين في مركز النشاط التابع لوكالة الكلية لشؤون المتدربين.
بعد ذلك تم تسليم الفائزين في المراكز العشرة جوائزهم بحضور عميد الكلية التقنية بالطائف خالد الغامدي، كما تم تكريم الجهات الحكومية المشاركة وأعضاء لجنة التحكيم.
يُذكر أن السباق شهد مشاركة العديد من القطاعات الأمنية والخدمية والصحية على مستوى محافظة الطائف.