"الدوسري" يحقق المركز الأول في سباق اختراق الضاحية بـ"تقنية الطائف"

وألقى عميد الكلية التقنية بالطائف، خالد بن سعيد الغامدي كلمة في حفل تسليم الجوائز شكر فيها فرع وزارة الرياضة بالطائف على إشرافهم على مراحل السباق ولجان التحكيم والجهات الحكومية المشاركة في إنجاح هذه الفعالية الرياضية، مشيرًا إلى أن السباق بلغ طوله 8 كم وشارك فيه أكثر من 150 متدربًا من متدربي الكلية والمعهد الثانوي الصناعي وكلية السياحة والفندقة بالطائف.