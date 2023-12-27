"تعليم الطائف" تدعو الطلبة للتسجيل في مسابقة "المهارات الثقافية"

دعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الأربعاء، الطلاب والطالبات إلى التسجيل في مسابقة "المهارات الثقافية"، في موسمها الثاني، والتي أطلقتها وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم.
تأتي تلك المسابقة بهدف زيادة قدرة الأجيال الناشئة على الإبداع، والتميز، والمشاركة في صنع مستقبل حافل بالثقافة والفنون.
وجاء تنفيذ الموسم الثاني من المسابقة بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول؛ حيث تنافس 247 ألف مُشارك ومشاركة على جوائز بلغت قيمتها أكثر من خمسة ملايين ريال، فاز منهم 54 طالباً وطالبة قدَّموا إبداعات جديرة بالتشجيع والتمكين على مستوى المملكة.
وقال المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي: إن المسابقة تهدف إلى اكتشاف وتطوير مهارات الطلاب والطالبات في المجالات الثقافية والفنية والمحافظة على إرث المملكة العربية السعودية الثقافي، ورفع الوعي به.
كما تهدف إلى توجيه شغف الطلاب والطالبات لممارسة مختلف المجالات الثقافية والفنية، وتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الطلاب والطالبات، مستهدفة الطلاب والطالبات في مسارات الرسم، والتصوير، والخط العربي، والعزف، والغناء، والشعر، والقصة القصيرة، والمسرح، والأفلام.
وأوضح الدكتور "الغامدي"، أن الإدارة العامة للتعليم ستنافس في موسم الجائزة الحالي على جوائز يصل مجموعها إلى أكثر من تسعة ملايين ريال.
كما دعت إدارة تعليم الطائف، الطلبة الراغبين والراغبات في المشاركة إلى التسجيل من خلال الرابط .