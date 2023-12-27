"تعليم الطائف" تدعو الطلبة للتسجيل في مسابقة "المهارات الثقافية"

كما تهدف إلى توجيه شغف الطلاب والطالبات لممارسة مختلف المجالات الثقافية والفنية، وتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الطلاب والطالبات، مستهدفة الطلاب والطالبات في مسارات الرسم، والتصوير، والخط العربي، والعزف، والغناء، والشعر، والقصة القصيرة، والمسرح، والأفلام.