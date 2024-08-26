‎أمير تبوك ينوّه بما توليه القيادة الحكيمة من عناية واهتمام لكل ما يخدم المواطن من المشروعات التنموية

وفي بداية الاستقبال رحّب الأمير فهد بن سلطان، بالجميع، منوّهاً بما توليه القيادة الحكيمة -أيّدها الله- من اهتمامٍ وعناية بكل ما يخدم المواطن من المشروعات التنموية، مشيراً إلى توقيع عقد مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة تبوك، الذي يأتي بصفته أول مشروع في المملكة يضم في أسطوله 25% من الحافلات الكهربائية التي تعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية، ويسهم في تعدُّد خيارات التنقل في المدينة بما يحقّق جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوّار ويعزّز النقلة الحضارية الكبيرة التي تعيشها المنطقة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.