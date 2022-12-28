ميدان "فروسية حائل" يُنظم حفل سباقه العاشر

نظّم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، اليوم الأربعاء، حفل سباقه العاشر، بعد حصول الجواد "الهيذم" على المركز الأول "للدرجة لم تربح" للمالك حماد غريب الشمري، والمدرب فهد خلف العلياني، والخيال محمد الدهام.