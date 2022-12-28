ميدان "فروسية حائل" يُنظم حفل سباقه العاشر

نظّم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، اليوم الأربعاء، حفل سباقه العاشر، بعد حصول الجواد "الهيذم" على المركز الأول "للدرجة لم تربح" للمالك حماد غريب الشمري، والمدرب فهد خلف العلياني، والخيال محمد الدهام.
فيما حقّق الشوط الثاني لـ"مفتوح أفراس"، الفرس "سحاب وسديم" للمالك والمدرب شالح مطني الشمري، والخيال عبدالعزيز الصائغ.
وفاز بالشوط الثالث "من الدرجة الأولى حتى الثالثة" الجواد "مبهوت" للمالك فهد زمل الشمري، والمدرب عيد حبيب الشمري، والخيال عبدالعزيز الصائغ.
كما نال "استباقي" المركز الأول في الشوط الرابع لـ"مفتوح الدرجات" بالخيال طارق المنصور، والمالك والمدرب عبدالرحيم خضر الجهني.
وحصل الجواد "اجتماعي" على المركز الأول في الشوط الخامس "مفتوح مواليد 2020م"، للمالك محمد فهد الأسلمي، والمدرب عبدالله حمد المذعور، والخيال عبدالإله الحصين.
وفي نهاية الحفل سلّم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي، الكأس والدروع للفائزين.