رئيس جامعة الملك خالد يهنئ القيادة بالعيد وينوّه بإطلاق "جود المناطق" في رمضان

رفع رئيس جامعة الملك خالد المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك للعام 1445هـ.
ونوّه "ابن دعجم" بالنجاح الذي حققته المملكة في خدمة الحشود الكبيرة من المعتمرين والمصلين التي شهدها المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار ما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - من جهود ورعاية واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما على مدار العام.
وأشاد "ابن دعجم" بالحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة "إحسان" التي جاء إطلاقها بالتزامن مع الشهر الكريم، وبما حظيت به المنصة من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله - لتقوم بدورها الخيري في المملكة من خلال التبرعات والإسهامات المجتمعية التي تعود بالأثر الإيجابي على حياة المستفيدين، وتُسهم في تعزيز الوعي بثقافة العطاء والتكاتف المجتمعي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما نوّه "ابن دعجم" بإطلاق حملة جود المناطق خلال الشهر الفضيل والدعم السخي الذي حظيت به من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله –.
وشدد "ابن دعجم" على الانعكاس الإيجابي للحملة من خلال توفير الإسكان لمستحقيه. وسأل ابن دعجم الله عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وهي تنعم بالأمن والأمان وتواصل ريادتها في مختلف المجالات.