رئيس جامعة الملك خالد يهنئ القيادة بالعيد وينوّه بإطلاق "جود المناطق" في رمضان

وأشاد "ابن دعجم" بالحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة "إحسان" التي جاء إطلاقها بالتزامن مع الشهر الكريم، وبما حظيت به المنصة من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله - لتقوم بدورها الخيري في المملكة من خلال التبرعات والإسهامات المجتمعية التي تعود بالأثر الإيجابي على حياة المستفيدين، وتُسهم في تعزيز الوعي بثقافة العطاء والتكاتف المجتمعي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.