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"مدير تعليم الأفلاج" يتابع أعمال لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين على الوظائف
مواطن يعلن استضافة مجانية لـ30 مرشحة حتى إنهاء إجراءات المقابلات بالمحافظة
تابع مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة صباح اليوم الأحد، أعمال لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين على الوظائف التعليمية التعاقدية.
وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد أنهت كل الأعمال وتهيئة مقار لجان المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات، ووضعت لافتات إرشادية للترحيب بهم في مرفقات الإدارة وإرشادهم للمواقع المخصصة لإجراء المقابلات الشخصية لهم.
من جهته أعلن مالك شقق مفروشة بالأفلاج "عبدالرحمن أبو دجين" عن استضافة 30 مرشحة بالمجان حتى إنهاء إجراءات المقابلات الشخصية لهن بالمحافظة؛ مشيرًا إلى أن تلك المبادرة مساهمة منه في خدمة التعليم.