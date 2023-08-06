"مدير تعليم الأفلاج" يتابع أعمال لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين على الوظائف

وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد أنهت كل الأعمال وتهيئة مقار لجان المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات، ووضعت لافتات إرشادية للترحيب بهم في مرفقات الإدارة وإرشادهم للمواقع المخصصة لإجراء المقابلات الشخصية لهم.