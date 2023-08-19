"الغامدي" لمديري المدارس والمعلمين بالطائف: أنتم قلب التعليم النابض ونتطلّع للابتكار والطموح

أشاد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بدور مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات في العملية التعليمية، معتبرًا إياهم قلب التعليم النابض ومحركه الأساسي.
وقال الغامدي: بهم تسير رحلة التعليم، ومن خلالهم تنجح الخطط وتتحقّق الأهداف، وكلنا أمل في تشجيع كل ما هو مبتكر وطموح لما يقدمه الطلاب والطالبات وفق المنهج المدرسي، متطلعًا لتعزيز تواصل أولياء الأمور وتفاعلهم مع المدرسة، وتوفير بيئة صحية وتعليمية مناسبة في المنزل، ومشاركتهم أبناءهم في استعراض الدروس ومراجعتها، بما يساعد في زيادة التحصيل الدراسي للطلبة.
وأعرب "الغامدي" في كلمةٍ بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 1445هـ، عن شكره للقيادة الرشيدة، حفظها الله، على ما تقدمه من دعمٍ ورعاية للتعليم لضمان استمرار رحلة التعليم، كما شكرَ أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، ومحافظ الطائف، والقيادة في وزارة التعليم؛ على متابعتهم وتوفير كافة متطلبات توفير بداية جادة للعام الدراسي الجديد.
ورحب الغامدي بأبنائه الطلبة والطالبات، متمنّيًا لهم عامًا دراسيًّا حافلًا بالنجاح والتميز واكتساب المعرفة والبحث عن المعلومة والتدريب على التعلم المدمج، واكتساب مهارات تواكب تطورات العصر الحديث.
وأكّد أن إدارة التعليم أكملت كافة استعداداتها منذ وقتٍ مبكر لعودة جادة، ولتهيئة المجتمع التعليمي بأهمية الانضباط المدرسي، وأنه يمثّل ركيزة هامة لنجاح الرحلة التعليمية.