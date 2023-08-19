"الغامدي" لمديري المدارس والمعلمين بالطائف: أنتم قلب التعليم النابض ونتطلّع للابتكار والطموح

وأعرب "الغامدي" في كلمةٍ بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 1445هـ، عن شكره للقيادة الرشيدة، حفظها الله، على ما تقدمه من دعمٍ ورعاية للتعليم لضمان استمرار رحلة التعليم، كما شكرَ أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، ومحافظ الطائف، والقيادة في وزارة التعليم؛ على متابعتهم وتوفير كافة متطلبات توفير بداية جادة للعام الدراسي الجديد.