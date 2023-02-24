"ثانوية سلمان الفارسي" بالنماص تسعى لإنشاء قناة تعليمية لرفع مستوى الطلاب

وتفصيلاً، أوضحت المدرسة أن القناة التعليمية التي تسعى لإطلاقها تهدف إلى تحقيق التواصل الدائم مع المعلم، وحل الاستفسارات؛ لتصنع نوعًا من التميز الذي يعين الطالب على التفوق الدراسي؛ وذلك انطلاقًا من "رؤية السعودية" في نشر ثقافة التطوع.