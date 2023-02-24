"ثانوية سلمان الفارسي" بالنماص تسعى لإنشاء قناة تعليمية لرفع مستوى الطلاب

شاركت مدرسة سلمان الفارسي الثانوية التابعة لإدارة تعليم النماص في المبادرة التي أطلقتها جمعية أجيالنا التطوعية لإنشاء "فريق التميز التطوعي"، الذي يهدف لإطلاق قناة تعليمية، تساهم في رفع مستوى الطلاب في الجانب الدراسي واختبارات التحصيلي والقدرات.
وتفصيلاً، أوضحت المدرسة أن القناة التعليمية التي تسعى لإطلاقها تهدف إلى تحقيق التواصل الدائم مع المعلم، وحل الاستفسارات؛ لتصنع نوعًا من التميز الذي يعين الطالب على التفوق الدراسي؛ وذلك انطلاقًا من "رؤية السعودية" في نشر ثقافة التطوع.
وكانت وحدة العمل التطوعي بإدارة الموارد البشرية بتعليم النماص قد أطلقت مبادرة (مبادرون)، التي تستهدف تدريب قيادات الإدارة وسفراء التطوع (بنين- بنات) ومديري ومديرات المدارس على تصميم وصناعة الفرص التطوعية التعليمية والإدارية النوعية وفق المعيار الوطني للتطوع، بتنفيذ رئيسة وحدة العمل التطوعي.
يُذكر أن تعليم النماص حقق نجاحات متعددة في العمل التطوعي خلال الفترة القريبة الماضية؛ إذ حصل على المركز الأول على مستوى إدارات التعليم بالسعودية في عدد الفرص التطوعية، والمركز الثامن في أعداد المتطوعين، والمركز التاسع في عدد الساعات التطوعية.
وبلغ إجمالي الساعات التطوعية ما يصل إلى 9 آلاف ساعة تطوعية وفق خطة المستهدفات الوزارية، بما يدعم تحقيق رؤية السعودية 2030.