جامعة خالد و"نزاهة" تعقدان لقاءً حول "تعزيز قيم النزاهة في بيئة العمل"

وقال: إن الكلية قدّمت عددًا من الدورات التدريبية في هذا المجال؛ اتّساقًا مع الجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، في هذا الشأن؛ لما لذلك من انعكاسات مؤثرة ورئيسة في مسيرة التنمية.