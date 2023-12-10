جامعة خالد و"نزاهة" تعقدان لقاءً حول "تعزيز قيم النزاهة في بيئة العمل"

نظّمت جامعةُ الملك خالد، ممثّلة في كلية الشريعة وأصول الدين، بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، صباح اليوم الأحد؛ لقاءً عن "تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد في بيئة العمل".
جاء ذلك تزامنًا مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد، برعاية وحضور رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بمركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية بالفرعاء.
وأكّد عميدُ كلية الشريعة وأصول الدين الدكتور محمد بن علي القرني، حرصَ الجامعة وكلية الشريعة وأصول الدين على المشاركة في مثل هذه الفعاليات، بإلقاء الضوء على عدد من البحوث والدراسات التي أنجزت من أساتذة الكلية، وفي برامج الدراسات العُليا التي تناولت جوانب حول أنظمة النزاهة.
وقال: إن الكلية قدّمت عددًا من الدورات التدريبية في هذا المجال؛ اتّساقًا مع الجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، في هذا الشأن؛ لما لذلك من انعكاسات مؤثرة ورئيسة في مسيرة التنمية.
وخلال اللقاء الحواري الذي أداره وكيل كلية الشريعة وأصول الدين للبحث والدراسات العليا، الدكتور أحمد الحصيني، استعرض مديرُ فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بمحافظة بيشة صالح الزهراني، جهودَ وأهداف الهيئة ودورها في حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ومتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلّقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.
من جانبه أوضح أستاذُ الأنظمة المشارك بكلية الشريعة وأصول الدين الدكتور عبدالإله الشهراني، جهودَ المملكة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأنظمة تعزيز النزاهة والإفصاح عن تعارض المصالح بوزارة التعليم 1444هـ، ومدونة السلوك الوظيفي، واللائحة المنظمة لسياسة تعارض المصالح بجامعة الملك خالد.
كما أوضح "الشهراني" أهمَّ أسباب وقوع المخالفات وجرائم الفساد، وسبل حماية وتعزيز النزاهة، ومبادئ تطبيق الحوكمة في الجهات الحكومية، وخطوات تطبيق الحوكمة في الجهات العامة ومخرجاتها، وتفعيل قنوات التواصل مع المستفيدين، والرقابة الإلكترونية.
وفي نهاية اللقاء كرّم رئيسُ الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، المشاركين والمنظمين، ونادي "نزاهة" بعمادة شؤون الطلاب على الجهود التي يبذلها في سبيل التوعية بتحقيق قيم النزاهة ومكافحة الفساد.