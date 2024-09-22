"الميمان": اليوم الوطني له مكانة في قلب كل مواطن سعودي

قال اللواء م. عبدالمحسن بن عبدالعزيز الميمان، المتخصص في القانون: إن اليوم الوطني، يوم فرحة، وله مكانة في قلب كل مواطن سعودي، وفيه نستعيد أمجاد الآباء والأجداد في رحلة تأسيس بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية بقيادة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل - يرحمه الله -.