"الميمان": اليوم الوطني له مكانة في قلب كل مواطن سعودي

قال اللواء م. عبدالمحسن بن عبدالعزيز الميمان، المتخصص في القانون: إن اليوم الوطني، يوم فرحة، وله مكانة في قلب كل مواطن سعودي، وفيه نستعيد أمجاد الآباء والأجداد في رحلة تأسيس بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية بقيادة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل - يرحمه الله -.
وأضاف "الميمان" لـ"سبق": الجميع يشعر بالفخر والاعتزاز، وهو يشاهد منجزات الوطن ومكتسباته ومقدراته الكبيرة، التي تنمو عامًا تلو عام، بسواعد أبنائه البررة، والماضون في طريقهم نحو القمة بكل همة بقيادة حكيمة رشيدة في عهد ملكنا الغالي وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
وسأل الله العلي القدير، أن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها في ظل ولاة أمورنا، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.