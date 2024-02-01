محافظ ⁧الليث⁩ يؤدي ⁧"صلاة الاستسقاء"⁩ في الجامع الكبير

كما حثّ الجميع بتقوى الله -عزّ وجلّ- وكثرة الاستغفار، والرجوع إليه بالتوبة النصوح، والإلحاح بالدعاء والطلب من الله، لقوله تعالى: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا».