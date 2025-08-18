الخميس.. انطلاق مهرجان التمور الأول "باسقات 1" في رابغ

يستعد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ لتدشين مهرجان التمور الأول “باسقات 1” بمركز حجر، يوم الخميس 27 صفر 1447هـ، ويستمر 3 أيام بمشاركة المزارعين والجهات الحكومية والأهلية، دعمًا لمزارع النخيل وتعزيزًا لمكانة المنتج المحلي.
وأوضح مدير المكتب المهندس رده بن عبادل القارزي أن المهرجان يمثل خطوة استراتيجية لتمكين المزارعين وفتح قنوات تسويقية جديدة وتحفيز الاستثمارات في قطاع التمور، فيما أكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبد الله الخليف أن المهرجان يبرز جهود الدولة في تطوير قطاع النخيل وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو الاستدامة والأمن الغذائي.