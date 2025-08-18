الخميس.. انطلاق مهرجان التمور الأول "باسقات 1" في رابغ

وأوضح مدير المكتب المهندس رده بن عبادل القارزي أن المهرجان يمثل خطوة استراتيجية لتمكين المزارعين وفتح قنوات تسويقية جديدة وتحفيز الاستثمارات في قطاع التمور، فيما أكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبد الله الخليف أن المهرجان يبرز جهود الدولة في تطوير قطاع النخيل وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو الاستدامة والأمن الغذائي.