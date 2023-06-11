"أبو سراح" يرعى حفل تكريم 38 معلمًا ومعلمة بتعليم "ظهران الجنوب"

بعد ذلك ألقى علي حسين الوادعي، كلمة المحتفى بهم، مُعبرًا عن سعادته البالغة بهذه اللفتة غير المستغربة من إدارة التعليم، مقدمًا شكره باسمه وباسم زملائه المتقاعدين والمتقاعدات للمحافظ ولمدير التعليم، على ما يقدمونه للعملية التعليمية من رعاية واهتمام في هذه المحافظة، راجيًا من الله العلي القدير، أن يوفق الجميع للخير والصلاح.