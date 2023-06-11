"أبو سراح" يرعى حفل تكريم 38 معلمًا ومعلمة بتعليم "ظهران الجنوب"

رعى محافظ ظهران الجنوب محمد بن عبدالله أبو سراح، صباح اليوم الأحد، حفل تكريم 38 معلمًا ومعلمة من المتقاعدين والمتقاعدات بإدارة تعليم ظهران الجنوب لعام 1444هـ.
جاء ذلك بحضور مدير التعليم طارق بن علي آل فرحان، ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة من مدنيين وعسكريين ومنسوبي الإدارة.
وقد بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم ثم زامل ترحيبي قدمه طلاب ثانوية الملك فيصل.
ورحب مدير التعليم طارق بن علي فرحان، بالمحافظ والضيوف الكرام، على تشريفهم الحفل، لزملاء خدموا التعليم سنوات كثيرة بذلوا فيها الغالي والنفيس لصنع أجيال مميزة من الطلاب والطالبات تخدم دينها ووطنها.
كما قدم مدير التعليم، للمعلمين والمعلمات المحتفى بهم بالغ الشكر والتقدير على كل ما قدموه طوال سنوات خدمتهم في سبيل إيجاد كوكبة تعليمية تخدم الأمة.
وفي ختام كلمته شكر مدير التعليم، جميع الزملاء القائمين على هذا الحفل، راجيًا من الله العلي القدير العون والسداد.
بعد ذلك ألقى علي حسين الوادعي، كلمة المحتفى بهم، مُعبرًا عن سعادته البالغة بهذه اللفتة غير المستغربة من إدارة التعليم، مقدمًا شكره باسمه وباسم زملائه المتقاعدين والمتقاعدات للمحافظ ولمدير التعليم، على ما يقدمونه للعملية التعليمية من رعاية واهتمام في هذه المحافظة، راجيًا من الله العلي القدير، أن يوفق الجميع للخير والصلاح.
تلا ذلك أنشودة لطالبات الابتدائية الثانية، نالت استحسان الحضور. بعدها قدم طلاب ثانوية سعد بن أبي وقاص، قصيدة شعرية كتبها الشاعر يوسف بن فاضل الهزازي.
وفي ختام الحفل كرم المحافظ محمد أبوسراح، ومدير التعليم طارق بن علي، الداعمين للإدارة والمحتفى بهم. ثم التقطت الصور التذكارية.