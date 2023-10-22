"كبدك" تقدم خدماتها لمرضى الكبد في مستشفى "خالد" بالمجمعة

استقبل مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، اليوم الأحد، عددًا من مرضى الكبد، بمبنى العيادات الخارجية، ضمن برنامج العيادات المتنقلة "ترحال".
وتم الكشف والمعاينة وتقديم فحوصات "فايبرو سكان" للمستفيدين، بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لأمراض الكبد "كبدك".
جاء ذلك بحضور مدير خدمات المستفيدين بداح البداح، ومشرف التنسيق الطبي بالجمعية رشيد البدراني، والأخصائي الاجتماعي بالمستشفى فلاج الحربي.
واستقبلت العيادة ما يزيد على 15 حالة، قُدم خلالها الفحص والمشورة الطبية اللازمة للمرضى المجدولين مسبقًا للزيارة عبر العلاقات العامة بالمستشفى.
كما تم تحويل بعض المرضى لمراكز أخرى متخصصة؛ لإكمال الإجراءات الطبية، بمتابعة وإشراف الجمعية السعودية "كبدك".
من جانبه، استقبل مدير المستشفى الدكتور خالد القحطاني، الفريق الطبي والإداري للجمعية؛ لبحث أوجه التعاون المستقبلية لخدمة مرضى المحافظة.
وقدّم مشرف العيادة رشيد البدراني شكره لمدير المستشفى على تعاونه في إتاحة الفرصة لإقامة العيادة وتسهيل مهمة الفريق الطبي.