لجنة الأسرة بالحدود الشمالية تحتفل باليوم العالمي لكبار السن

وعبر "كبار السن" عن سعادتهم بهذا الاحتفاء، فيما تحدثوا خلال اللقاء عن خبراتهم وتجاربهم التي اكتسبوها في مسيرة عملهم في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرين إلى أن البذل والعطاء لخدمة الدين والوطن لا يتوقف، مقدمين شكرهم لمجلس المنطقة وللجنة الأسرة والمجتمع ولجمعية المتقاعدين على الاحتفاء بهم وعلى تنظيم الفعاليات التي سجلوا الإعجاب بها، مقدرين الجهود التي يقدمونها للمجتمع.