مبادرة القراءة المتجولة تجذب أكثر من 400 زائر منذ انطلاقتها

ضِمن البرنامج الوطني لتعزيز المبادرات المجتمعية "هاكاثون" لأحد مبادرات جائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي؛ أطلق فريق بواسل المدينة التطوعي بثانوية الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز، بإشراف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، تنفيذَ مبادرة القراءة المتجولة التي تستهدف أفراد المجتمع صغارًا وشبابًا، الهادفة للتوعية بأهمية القراءة، بمشاركة مجتمعية مع أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في بلدية العوالي، ومركز "مهارات" للعمل التطوعي وفريق "صناعة المدربين" التطوعي.