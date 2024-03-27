مبادرة القراءة المتجولة تجذب أكثر من 400 زائر منذ انطلاقتها

ضِمن البرنامج الوطني لتعزيز المبادرات المجتمعية "هاكاثون" لأحد مبادرات جائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي؛ أطلق فريق بواسل المدينة التطوعي بثانوية الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز، بإشراف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، تنفيذَ مبادرة القراءة المتجولة التي تستهدف أفراد المجتمع صغارًا وشبابًا، الهادفة للتوعية بأهمية القراءة، بمشاركة مجتمعية مع أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في بلدية العوالي، ومركز "مهارات" للعمل التطوعي وفريق "صناعة المدربين" التطوعي.
ونُفّذ منها المرحلة الأولى في حدائق المدينة المنورة "الخالدية & الجبل" وتتضمن نقاطًا متنقلة في أحياء المدينة المنورة، وتحوي قصصًا للصغار وكتبًا ثقافية وعلمية لفئة الشباب، وتم تعزيزها بالتقنية من خلال إنشاء مكتبة إلكترونية تضم كتبًا متنوعة يستطيع الجمهور تصفحها من خلال مسح الباركود.
وتهدف "مبادرة القراءة المتجولة"، إلى المساهمة في التوعية والتثقيف بأهمية القراءة واستثمار الوقت، والاستمتاع بالقراءة في الأماكن العامة لتحفيز الذهن والتغذية المعرفية السليمة، وبناء المهارات الحياتية والقدرات؛ مما يجعل الصغار والشباب أكثر وعيًا وإدراكًا.