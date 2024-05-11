"اضطراب ثنائي القطب".. دورة تدريبية لمستفيدي "كيان" من الأسر البديلة والفتيات المتزوجات

حرصًا من جمعية "كيان للأيتام" على تجويد حياة مستفيديها، نفذ القسم النفسي بالجمعية، ضمن مشروع "جودة حياة" دورة تدريبية لمستفيدي الجمعية من الأسر البديلة والفتيات المتزوجات بعنوان "اضطراب ثنائي القطب" قدمتها الاختصاصيات النفسيات "المتدربات بجمعية كيان" من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، مرام الحربي، وغلا المالكي، بإشراف مسؤولة القسم النفسي بالجمعية ريم البليخي عبر منصة زوم.
وتهدف الدورة إلى التوعية باضطراب ثنائي القطب لاختلاط المعنى بينه وبين الاكتئاب الشديد أو نوبات الهوس الشديدة.
ودارت محاور الدورة حول: مفهوم اضطراب ثنائي القطب وأنواعه وأسبابه، حيث إنه "نوع من نوبات الهوس" وهو نوعان، بينما أسبابه: تتمثل في العوامل الوراثية والعوامل البيولوجية والعوامل البيئية. ومن أعراضه: فقدان الشهية وقلة القدرة على التفكير والتركيز، والتفكير في الانتحار والشعور بعدم السعادة، إضافة إلى أعراض جسدية وسلوكية.
وأوضحت الاختصاصيات النفسيات أن "الهوس عكس الاكتئاب" وأشرنَ إلى العلاجات النفسية لاضطراب ثنائي القطب منها: "العلاج النفسي بالأدوية والتثقيف النفسي، واستراتيجيات الإرادة الداخلية، وعلاج تعاطي المخدرات"، والعلاج الاجتماعي ومن أهمه الأنشطة والرياضة ومراقبة الذات".
ثم قدمت الاختصاصيات عددًا من النصائح لمستفيدات كيان منها: التثقيف والتوعية والقراءة وممارسة مهارات السيطرة والتواصل الفعّال مع الآخرين.
وفي الختام جرت مناقشة مع المستفيدات استفاد منها الجميع.