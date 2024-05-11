"اضطراب ثنائي القطب".. دورة تدريبية لمستفيدي "كيان" من الأسر البديلة والفتيات المتزوجات

ودارت محاور الدورة حول: مفهوم اضطراب ثنائي القطب وأنواعه وأسبابه، حيث إنه "نوع من نوبات الهوس" وهو نوعان، بينما أسبابه: تتمثل في العوامل الوراثية والعوامل البيولوجية والعوامل البيئية. ومن أعراضه: فقدان الشهية وقلة القدرة على التفكير والتركيز، والتفكير في الانتحار والشعور بعدم السعادة، إضافة إلى أعراض جسدية وسلوكية.