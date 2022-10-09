وزارة الصحة تدشن فعالية الأسبوع العالمي للتعقيم المركزي

دشنت وزارة الصحة- ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية- اليوم الأحد فعالية الأسبوع العالمي للتعقيم المركزي تحت شعار لنكن رواد التعقيم – Be Pioneersin Sterilization.
وتأتي هذه الفعالية لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها الممارسون الصحيون بأقسام التعقيم بالمنشآت الصحية والإشادة بهم امتناناً وعرفاناً لنظير استمرارهم الدائم للتميز والإبداع في الحد من انتقال العدوى من خلال حرصهم على تعقيم الآلات الجراحية والتأكد من سلامتها.
ويذكر أن ذلك يكون من خلال سلسلة من الإجراءات الوقائية وتعاملهم مع الأجهزة الخاصة بالتعقيم والتي تثبت بعد مشيئة الله فعاليتها وخلوها من الأمراض المعدية للمساهمة في خلق بيئة صحية آمنة وحفاظاً على سلامه المرضى من الإصابة بالأمراض الموبوءة لا قدر الله.