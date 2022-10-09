وزارة الصحة تدشن فعالية الأسبوع العالمي للتعقيم المركزي

ويذكر أن ذلك يكون من خلال سلسلة من الإجراءات الوقائية وتعاملهم مع الأجهزة الخاصة بالتعقيم والتي تثبت بعد مشيئة الله فعاليتها وخلوها من الأمراض المعدية للمساهمة في خلق بيئة صحية آمنة وحفاظاً على سلامه المرضى من الإصابة بالأمراض الموبوءة لا قدر الله.