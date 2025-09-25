في أجواء وطنية تجسد مشاعر الفخر والانتماء.. جامعة شقراء تحتفل باليوم الوطني الـ95

برعاية رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، أقامت الجامعة اليوم احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، تحت شعار «عزنا بطبعنا»، وذلك في البهو الرئيس بمبنى إدارة الجامعة في المدينة الجامعية.
وشهد الحفل حضورًا لافتًا لوكلاء الجامعة وأعضاء مجلسها، إلى جانب عدد من منسوبي الجامعة وطلابها، في أجواء وطنية جسدت مشاعر الفخر والانتماء.
وتخلل الاحتفال تنظيم معرض مصاحب أبرز مسيرة المملكة وإنجازاتها التنموية، كما شاركت عمادات وكليات الجامعة بأركان تعريفية استعرضت مبادراتها ومشروعاتها المتماشية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد الدكتور علي السيف في كلمته بهذه المناسبة أن اليوم الوطني يمثل ذكرى خالدة لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه –، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تعزز قيم الولاء والانتماء، وتستحضر ما تحقق للوطن من إنجازات رائدة على مختلف الأصعدة.
وأضاف السيف أن الجامعة تسعى للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية عبر تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية وصقل مهارات طلابها بما يخدم احتياجات سوق العمل.
ورفع رئيس الجامعة التهنئة بهذه المناسبة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، داعيًا الله أن يديم على المملكة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.
وشارك عدد من طلاب الجامعة في فقرات الحفل، فيما حظي المعرض المصاحب بتفاعل كبير من الحضور الذين أبدوا إعجابهم بما تضمنه من محتويات تاريخية ووطنية.