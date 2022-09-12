نائب أمير الشرقية يتفقد عدداً من المشاريع التنموية في محافظة القطيف

كما قدم عبدالله بن عبداللطيف الفوزان لنائب أمير المنطقة عرضاً عن تشغيل مشروع وسط العوامية والذي تقوم به شركة ( أجدان )، وأوضح أن المشروع يعزز المكانة السياحية للمنطقة الشرقية بشكل عام ولمحافظة القطيف بشكل خاص، مؤكدًا سعي شركة (اجدان) مع أمانة المنطقة الشرقية إلى أن يكون المشروع مقصداً لكافة المرتادين والزوار، ليس من داخل المنطقة فحسب بل من كافة مدن المملكة، ومن دول الخليج والسياح الأجانب.