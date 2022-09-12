نائب أمير الشرقية يتفقد عدداً من المشاريع التنموية في محافظة القطيف

اطلع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم الاثنين خلال زيارته لمحافظة القطيف، على مشروع وسط العوامية الذي يعتبر أحد المشاريع التنموية في المحافظة، ويساهم في إحياء التراث الأصيل وفن العمارة المتقنة في المنطقة.
وقدم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير شرحاً لنائب أمير المنطقة عن المشروع وكيف تم تهيئة بيئته ليتضمن العديد من الأنشطة التجارية والثقافية والتراثية مع المحافظة على الطابع التاريخي وتوفير مناطق لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .
كما قدم عبدالله بن عبداللطيف الفوزان لنائب أمير المنطقة عرضاً عن تشغيل مشروع وسط العوامية والذي تقوم به شركة ( أجدان )، وأوضح أن المشروع يعزز المكانة السياحية للمنطقة الشرقية بشكل عام ولمحافظة القطيف بشكل خاص، مؤكدًا سعي شركة (اجدان) مع أمانة المنطقة الشرقية إلى أن يكون المشروع مقصداً لكافة المرتادين والزوار، ليس من داخل المنطقة فحسب بل من كافة مدن المملكة، ومن دول الخليج والسياح الأجانب.
بعد ذلك زار نائب أمير المنطقة الشرقية بيت العمدة الذي تم بناؤه في أحد أركان مشروع وسط العوامية ويمثل تحفة فنية تحاكي البيت القطيفي، ويمتد على مساحة 400 متر مربع، وبني بمواد طبيعية في مجملها، ويعتبر متحفاً حياً لماضي محافظة القطيف ويعد أحد المباني الثقافية والفنية الحديثة المنشأة في مشروع وسط العوامية .
ثم انتقل لزيارة قرية الأسماك بالمحافظة حيث قدم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير عرضاً عن الجزيرة أوضح فيه أن الجزيرة تعد أكبر جزيرة للأسماك في منطقة الخليج وتعتبر مقصداً لتجار الأسماك والسائحين من داخل المملكة ومن دول الخليج العربي حيث تم مراعاة إقامة مواقع استثمارية جاهزة للتشغيل؛ وذلك لتشجيع الحركة التجارية وازدهارها في المنطقة وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة .
وبعد ذلك زار نائب أمير المنطقة منزل الشيخ الدكتور عبدالعظيم المشيخص، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف.