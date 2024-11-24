غداً.. تعليم الطائف يُودع مكافآت 16035 طالباً وطالبة بمبلغ 6.3 ملايين ريال

تُودِع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، غداً الاثنين، مكافأة الطلاب والطالبات لشهر نوفمبر 2024م لعدد 16035 طالباً وطالبة بمبلغ وقدره 6298408,04 ريـال، فقط ستة ملايين ومائتان وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وثمانية ريالات وأربع هللات لا غير.
وقال المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، إن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وطلاب وطالبات ذوي الإعاقة، وأبناء المعلمين المتوفين، والقرى النائية، وطلاب المعهد العلمي.
وأشار "الغامدي" إلى حرص الإدارة على إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، داعياً لأبنائه وبناته الطلاب بدوام التوفيق.