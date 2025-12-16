عيادة ڤي دنتي تقدم أحدث تقنيات تجديد اللثة بالخلايا الجذعية الذاتية

دور الخلايا الجذعية في تسريع بناء الأنسجة وتحسين جودة اللثة

أحد أهم الجوانب التي أحدثت نقلة نوعية في علاج انحسار اللثة هو الاعتماد على الخلايا الجذعية المشتقة من دم المريض نفسه، فهذه الخلايا تعد “الوحدة الأساسية لبناء الأنسجة”، وتمتلك قدرة فريدة على التحول إلى أنسجة جديدة عند حقنها في منطقة اللثة المتضررة. وعند دمجها مع شبكة الفبرين الطبيعية الموجودة داخل الـPRF، تتشكل بيئة حيوية مثالية تعزز بناء نسيج لثوي أكثر سماكة وقوة، وفي وقت أقصر مقارنة بالطرق التقليدية.

كما أثبتت الأبحاث أن الخلايا الجذعية الذاتية تُطلق مجموعة من عوامل النمو الطبيعية التي تُحفز التئام الجروح، وتحسن تزويد المنطقة بالدم، وتساعد في إعادة ارتباط اللثة بالأسنان بشكل أفضل، هذا يساهم في الحصول على نتائج طويلة الأمد، دون التعرض لمشاكل الرفض المناعي أو الحساسية التي قد تحدث عند استخدام مواد خارجية، ولهذا أصبحت تقنية PRF خيارًا مفضلًا للمرضى الذين يبحثون عن حل علمي، آمن، وطبيعي لإعادة بناء اللثة واستعادة صحة الفم.