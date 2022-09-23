"وقار" تحتفل بيوم الوطن.. زيارات للمرضى من كبار السن ومسابقات ثقافية

شاركت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، في الاحتفال باليوم الوطني 92 للمملكة، من خلال مبادرة "هي لكم دار"؛ التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم الوفاء والعرفان لكبار السن من الأجداد والآباء لدى أبناء الوطن بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.
وقامت "وقار" بزيارة المرضى من كبار السن من الآباء والأمهات والاطمئنان عليهم، وتبادل الحديث معهم لتخفيف معاناتهم وإدخال السرور عليهم ورفع معنوياتهم، وتوزيع الأعلام والشعارات الوطنية عليهم وتقديم الهدايا والورود لهم، وتهنئتهم بهذه المناسبة العزيزة والدعاء لهم بالشفاء العاجل. كما أطلقت وقار عبر وحدة وقار للاستشارات الهاتفية لكبار السن مسابقة بمناسبة اليوم الوطني واستمرت لمدة يومين وحظيت بتفاعل وإقبال كبير في المنصات الاجتماعية.
من جانب آخر، رفع رئيس مجلس إدارة وقار، المهندس "بدر العيادة" بخالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولكل الشعب السعودي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، سائلاً الله بأن يديم على الوطن أمنه واستقراره وتطوّره، معربًا عن تفاؤله بمستقبل المملكة ورؤية 2030 بفضل من الله ثم بدعم الحكومة الرشيدة.
وأضاف: "بلادنا اليوم تحقق تقدمًا عالميًا وإقليميًا ملحوظًا في كل المجالات التي تحقق من خلالها جوهر التطور وسعادة أفراد الشعب السعودي؛ نظير الدعم للمؤسسات الأهلية غير الربحية وما تحصل عليه من اهتمام بارز وملحوظ؛ كما نصت عليه رؤية 2030 لبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة".