"وقار" تحتفل بيوم الوطن.. زيارات للمرضى من كبار السن ومسابقات ثقافية

وأضاف: "بلادنا اليوم تحقق تقدمًا عالميًا وإقليميًا ملحوظًا في كل المجالات التي تحقق من خلالها جوهر التطور وسعادة أفراد الشعب السعودي؛ نظير الدعم للمؤسسات الأهلية غير الربحية وما تحصل عليه من اهتمام بارز وملحوظ؛ كما نصت عليه رؤية 2030 لبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة".