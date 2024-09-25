مكة المكرمة.. "وقاء" يحتفي باليوم الوطني

احتفى فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة، باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين.
جاء ذلك بحضور مدير عام الفرع الدكتور غالب الصاعدي، ومدير إدارة مكافحة الجراد الصحراوي بالمركز المهندس محمد الشمراني، والمنسوبين بالمنطقة.
ويأتي احتفال فرع المركز بمكة المكرمة، لأهمية هذه المناسبة الوطنية التي تمثل استذكارًا للتضحيات البطولية التي شهدها توحيد المملكة، واستشعارًا للحاضر الأمن والوطن المزدهر.
وأكد مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، أهمية هذه المناسبة الوطنية ودورها في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء، منوهًا إلى جهود المركز المستمرة لحماية الثروة النباتية والحيوانية ودعم الأمن الغذائي.
وغمرت مشاعر الفخر والفرح أجواء الاحتفاء، مجسدةً روح الوطنية والانتماء في هذه المناسبة الغالية.