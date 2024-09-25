مكة المكرمة.. "وقاء" يحتفي باليوم الوطني

وأكد مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، أهمية هذه المناسبة الوطنية ودورها في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء، منوهًا إلى جهود المركز المستمرة لحماية الثروة النباتية والحيوانية ودعم الأمن الغذائي.