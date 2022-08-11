وكيل أمين جدة لبلديات المحافظات يدشن معرض الاستثمار لبلدية حلي

اشتمل المعرض على ركن تعريفي للتسويق بالمواقع الاستثمارية التي طرحتها بلدية حلي وعددها 16 موقعًا على الطريق الدولي جدة جازان، كما ضم أيضًا معرضًا للقهوة والشوكولاتة، شارك به عددٌ من الكافيهات الشهيرة بالمنطقة، بالإضافة إلى ركن مخصص لتعلم صنع القهوة، وركن للرسم الحر والعزف الحي.