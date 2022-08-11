وكيل أمين جدة لبلديات المحافظات يدشن معرض الاستثمار لبلدية حلي

دشن وكيل أمين جدة لبلديات المحافظات، محمد بن حسن الزهراني، مساء أمس، معرض الاستثمار لبلدية حلي، وكذلك معرض القهوة والشوكولاتة، والذي أُقيم بمبنى الضيافة التابع للبلدية، والذي يعد المعرض الاستثماري الأول بمحافظة القنفذة بتنظيم وإشراف من بلدية حلي، بمشاركة الجمعيات الأهلية بمركزي حلي والقوز.
اشتمل المعرض على ركن تعريفي للتسويق بالمواقع الاستثمارية التي طرحتها بلدية حلي وعددها 16 موقعًا على الطريق الدولي جدة جازان، كما ضم أيضًا معرضًا للقهوة والشوكولاتة، شارك به عددٌ من الكافيهات الشهيرة بالمنطقة، بالإضافة إلى ركن مخصص لتعلم صنع القهوة، وركن للرسم الحر والعزف الحي.
وأوضح رئيس بلدية حلي المهندس سليمان الذيبي، أن المعرض بموافقة من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وسيستمر المعرض لمدة أربعة أيام ويهدف إلى جذب المستثمرين.