"تجمع عسير الصحي – بيشة" يطلق حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي في مستشفى الملك عبدالله

وتضمّنت الفعالية معرضًا توعويًا اشتمل على برامج تثقيفية حول أمراض سرطان الثدي، وأعراضه، ومسبباته، وطرق الوقاية منه، إلى جانب توزيع مطويات وكتيبات توعوية على الزوار. كما خُصصت عيادة للفحص المبكر تستمر طيلة أيام الحملة التي تمتد لثلاثة أيام.