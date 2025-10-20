"تجمع عسير الصحي – بيشة" يطلق حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي في مستشفى الملك عبدالله

أطلق تجمع عسير الصحي نطاق بيشة، صباح اليوم الإثنين، حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي، وذلك في العيادات الخارجية بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، برعاية نائب الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور صالح بن عبدالرحمن آل خبتي، ضمن فعاليات شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي.
وتضمّنت الفعالية معرضًا توعويًا اشتمل على برامج تثقيفية حول أمراض سرطان الثدي، وأعراضه، ومسبباته، وطرق الوقاية منه، إلى جانب توزيع مطويات وكتيبات توعوية على الزوار. كما خُصصت عيادة للفحص المبكر تستمر طيلة أيام الحملة التي تمتد لثلاثة أيام.
وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع بأهمية الكشف المبكر، وتشجيع النساء على إجراء الفحص الذاتي والدوري، لما له من أثر إيجابي في رفع نسب الشفاء والوقاية من المضاعفات.
كما أشار تجمع عسير الصحي إلى تنظيم برامج توعوية خارجية في المقاهي والمجمعات التجارية بمحافظة بيشة، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، ونشر التوعية حول سرطان الثدي وطرق الوقاية منه.