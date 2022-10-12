أمير الحدود الشمالية يُكرم "البلوي" مدير دوريات الأمن بالمنطقة

كرّم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في مكتبه، مدير دوريات الأمن بالمنطقة العقيد موسى بن قعيميل البلوي.