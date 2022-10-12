أمير الحدود الشمالية يُكرم "البلوي" مدير دوريات الأمن بالمنطقة

كرّم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في مكتبه، مدير دوريات الأمن بالمنطقة العقيد موسى بن قعيميل البلوي.
جاء ذلك بمناسبة حصول دوريات الأمن في المنطقة على جائزة "التميز والإبداع الأمني" لعام 1444هـ، الذي نظّمته الإدارة العامة لدوريات الأمن في وزارة الداخلية.
وأثنى الأمير فيصل بن خالد على الأعمال البطولية لرجال الأمن وتعاملهم المميز مع الظروف كافة.
وثمّن ما يبذله جميع منسوبي الجهات الأمنية بالمنطقة من جهود؛ لتوفير الأمن والحفاظ على مكتسبات الوطن، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح لخدمة وطنهم والحفاظ على أمنه.