"الداخلية" تقيم المعرض الأمني لقطاعات الوزارة بمجمع "لافاندا بارك مول" بعسير

وفي التفاصيل، افتتح المعرض اللواء الدكتور فهد من مطلق العصيمي، مساء أمس الاثنين الموافق 23 من شهر سبتمبر للعام 2024م، حيث شهد المعرض إقبالاً كبيرًا ومميزًا من الأهالي الذين أشادوا بالجهود العظيمة التي يقوم بها أفراد وزارة الداخلية في تقديم سائر التسهيلات الخدمية والأمنية في خدمة المواطن والمقيم.