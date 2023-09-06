بالصور.. محافظ الأفلاج يُطلق مهرجان التمور واليسر الثاني

أطلق محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان الأفلاج للتمور واليسر الثاني، وسط حضور عدد من المزارعين والزوار من داخل المحافظة وخارجها، ومستثمرين من دول التعاون لمجلس الخليج العربي.
وتجول المحافظ داخل المهرجان، وتفقد عروض المزارعين وحراج التمور، يرافقه رئيس بلدية الأفلاج عبدالعزيز المعدي، ومدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بالأفلاج محمد الحمدان.
واطّلع "العلم" على فيلم وثائقي، في خيمة ضيافة البلدية، عن تاريخ الأفلاج وحضارتها ومنتجاتها من التمور.
وتقدم بلدية الأفلاج خدمات متكاملة لضيوف وزوار المهرجان وللأسر المنتجة والعوائل على مسرح الطفل، خلال فعاليات المهرجان.