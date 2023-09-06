بالصور.. محافظ الأفلاج يُطلق مهرجان التمور واليسر الثاني

أطلق محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان الأفلاج للتمور واليسر الثاني، وسط حضور عدد من المزارعين والزوار من داخل المحافظة وخارجها، ومستثمرين من دول التعاون لمجلس الخليج العربي.