"تعليم مكة" يعقد ملتقى "الاستثمار في التعليم الخاص.. رؤى وتطلعات"

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ملتقى "الاستثمار في التعليم الخاص"، وذلك بحضور مدير عام التعليم الخاص قبل الجامعي بوزارة التعليم الدكتورة ابتسام عبدالعزيز العريني، وعددٍ من ملاك المدارس الخاصة وممثلي الجهات الداعمة.
وأكد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة حريصة على تمكين المستثمرين وتسهيل تواصلهم مع الإدارات المختصة، وتوفير الدعم اللازم لضمان وضوح الإجراءات وتسريع المنجزات بما يحقق الجودة والاستدامة.
وأوضح أن لقاء هذا العام يقوم على ركيزتين أساسيتين، هما: تعميق التكامل المؤسسي بين الجهات الشريكة بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتكامل الخدمات، وتحسين تجربة المستثمر من خلال وضوح الإجراءات، وتيسير التراخيص، وتعزيز الحوكمة والجودة والسلامة في المنشآت التعليمية.
وأضاف أن ذلك يتجلى من خلال أدوار الشركاء الرئيسيين المشاركين في الملتقى، وهم: وكالة الاستثمار الممكن الوطني لجذب الاستثمارات النوعية ودعم بيئة الأعمال بما يواكب رؤية المملكة 2030، وهيئة تقويم التعليم والتدريب الضامن للجودة والاعتماد التي تربط بين مؤشرات الأداء التعليمي ومتطلبات الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الشريك في التخطيط الحضري وتمكين المواقع التعليمية ذات الأولوية بما يتوافق مع معايير التنمية والاستدامة، وشركة تطوير المباني (TBC) الذراع التنفيذي لمشروعات البنية التحتية التعليمية ونموذج الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وشركة البلد الأمين الشريك البلدي الداعم لتفعيل الأصول الاستثمارية داخل مدينة مكة المكرمة وتوظيفها لخدمة التعليم وتنمية المكان.
وأشار الغنام إلى أن الاستثمار في التعليم بمكة المكرمة ليس مشروعًا اقتصاديًا فحسب، بل هو بناء وإنماء للمكان والإنسان، مؤكدًا أن كل مدرسة تُقام وكل مقعد دراسي يُضاف هو لبنة في صرح التنمية الشاملة واستثمار في عقول الأجيال القادمة.
وشهدت ندوة اللقاء الثاني تحت عنوان "الاستثمار في التعليم الخاص.. رؤى وتطلعات" مشاركة عددٍ من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تحدثت الأستاذة نجلاء البقمي ممثلة وكالة الاستثمار بوزارة التعليم عن محددات مشاريع القسائم التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة، فيما تناول الأستاذ فهد إبراهيم الهزاع ممثل شركة تطوير المباني دور الشركة في التعاون مع وزارة التعليم والخدمات المقدمة لمدارس الوزارة والقطاع الخاص ضمن برنامج الاستثمار.
كما تحدثت وئام قادري، مديرة التطوير والدراسات الاستثمارية بـشركة البلد الأمين، عن إسهامات أمانة العاصمة المقدسة في دعم قطاع التعليم الخاص، في حين قدّم الدكتور محمد عيد العتيبي ممثل هيئة تقويم التعليم والتدريب عرضًا لأدوار الهيئة في مجالات التقويم والقياس والاعتماد لرفع جودة وكفاءة التعليم والتدريب، وضبط معايير المناهج والاختبارات، ودعم التنمية البشرية عبر بناء نظم التقويم والاعتماد وتقويم المؤسسات والبرامج وتصميم الاختبارات الوطنية والدولية وإعداد المعايير المهنية، كما تناول الاعتماد المدرسي وأهدافه وأهميته لمدارس التعليم الخاص.
واختُتمت الندوة بمشاركة آلاء عبدالله الصعيري، مدير أول بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي تحدثت عن محور التوجه الاستراتيجي لقطاع التعليم الخاص بمكة المكرمة ومساهمة القطاع الثالث في دعم هذا المجال الحيوي.