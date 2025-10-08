"تعليم مكة" يعقد ملتقى "الاستثمار في التعليم الخاص.. رؤى وتطلعات"

وأضاف أن ذلك يتجلى من خلال أدوار الشركاء الرئيسيين المشاركين في الملتقى، وهم: وكالة الاستثمار الممكن الوطني لجذب الاستثمارات النوعية ودعم بيئة الأعمال بما يواكب رؤية المملكة 2030، وهيئة تقويم التعليم والتدريب الضامن للجودة والاعتماد التي تربط بين مؤشرات الأداء التعليمي ومتطلبات الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الشريك في التخطيط الحضري وتمكين المواقع التعليمية ذات الأولوية بما يتوافق مع معايير التنمية والاستدامة، وشركة تطوير المباني (TBC) الذراع التنفيذي لمشروعات البنية التحتية التعليمية ونموذج الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وشركة البلد الأمين الشريك البلدي الداعم لتفعيل الأصول الاستثمارية داخل مدينة مكة المكرمة وتوظيفها لخدمة التعليم وتنمية المكان.