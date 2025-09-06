"الإعلام السياحي" تختتم مشاركتها في ملتقى الشنفرى بتنومة بتكريم من المحافظ

اختتمت جمعية الإعلام السياحي مشاركتها في ملتقى الشنفرى السنوي الأول بمحافظة تنومة، الذي نظمته جمعية إرثنا التاريخي، بتكريم رسمي من محافظ تنومة تقديرًا لدورها في فعاليات الملتقى.
وشارك رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد آل دغيم في ورشة بعنوان "السياحة الثقافية.. جسر بين الماضي والحاضر"، حيث أكد أن مشاركة الجمعية تأتي امتدادًا لرسالتها في تعزيز الثقافة السياحية وإبراز المقومات التراثية والثقافية بمختلف مناطق المملكة.
وأوضح آل دغيم أن السياحة الثقافية ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي أداة فاعلة تعزز الهوية الوطنية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الورشة ركزت على استثمار التراث المادي وغير المادي في تنشيط السياحة الداخلية وخلق فرص ريادية ووظيفية لأبناء وبنات الوطن، خصوصًا في المناطق ذات الإرث الثقافي العريق مثل تنومة.
وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تواكب توجهات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل الثقافة والتراث رافدًا اقتصاديًا حيويًا، يسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية تجمع بين الأصالة والتجديد.
واختتم بالقول إن ملتقى الشنفرى أصبح منصة لإعادة تعريف هوية المنطقة في ظل المتغيرات المتسارعة، من خلال جعل التراث جسرًا للمستقبل والأدب وقودًا للإبداع.