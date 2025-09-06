"الإعلام السياحي" تختتم مشاركتها في ملتقى الشنفرى بتنومة بتكريم من المحافظ

وأوضح آل دغيم أن السياحة الثقافية ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي أداة فاعلة تعزز الهوية الوطنية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الورشة ركزت على استثمار التراث المادي وغير المادي في تنشيط السياحة الداخلية وخلق فرص ريادية ووظيفية لأبناء وبنات الوطن، خصوصًا في المناطق ذات الإرث الثقافي العريق مثل تنومة.